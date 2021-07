Mann pågrepet for drap i Luleå

Politiet ble varslet ved 22-tiden fredag kveld av innbyggere i Notviken-området som hørte høye smell, opplyser politiet i Nordbotten.

Den døde kvinnen i 25-årsalderen ble funnet i nærheten av en badeplass, og politiet rykket ut med store styrker.

Lørdag morgen ble en mann pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.

Ifølge politiet er det ingen nær relasjon mellom offeret og siktede.

Mannen er kjent av politiet fra tidligere. Han ble for en måned siden dømt til to års fengsel for blant annet grov mishandling, men hadde ennå ikke startet soningen.