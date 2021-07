Sju kurdiske familiemedlemmer drept i Tyrkia

Familien ble alvorlig såret i et angrep i midten av mai. Da truet naboer dem med at de ikke ville la kurdere leve i Konya-regionen sentralt i Tyrkia.

En av de drepte anklaget i midten av juli politiet og rettsvesenet for å ta side med angriperne, som ble løslatt, og sa at familien fryktet for livet.

– Dette var et rasistisk angrep. Rettsvesenet og myndighetene er ansvarlige for det som har skjedd, sier familiens advokat Abdurrahman Karabulut til Arti TV.

Human Rights Association sier organisasjonen fulgte saken og at familiens barn hadde fortalt at de var redde.

Ifølge innenriksminister Suleyman Soylu var årsaken til drapene en årelang konflikt mellom to familier. Han sier det er «en provokasjon» å omtale angrepet som rasistisk.

Soylu hevder angrepet ikke er knyttet til kurdernes situasjon i Tyrkia, mens det prokurdiske partiet HDP sier det har vært flere angrep på kurdere de siste årene.

Fredagens angrep var det andre dødelige angrepet mot kurdere i Konya på en måned. Den 21. juli ble en bonde drept i en landsby i Konya.