USA konfiskerte oljetanker som forsynte Nord-Korea med olje

Skipet M/T Courageous ligger for tiden ligger i Kambodsja har kapasitet til å frakte 2.734 tonn olje. Det ble kjøpt av Kwek Kee Seng, en singaporsk mann som fortsatt er på frifot.

– Kwek og hans medsammensvorne var del av en omfattende plan for å unngå USAs og FNs sanksjoner og bruke fartøyet til å frakte drivstoff til Nord-Korea i skjul, heter det i en uttalelse fra justisdepartementet.

Fra august til desember 2019 sluttet Courageous å sende lokasjonsdata. Satellittbilder viser at skipet i perioden overførte olje til et annet, nordkoreansk skip til en verdi av 1,5 millioner dollar, nærmere 10 millioner kroner.

Kwek er anklaget for å bruke skallselskaper, lyve til internasjonale shippingmyndigheter og for å forfalske skipets identitet. Han er siktet for å unngå de økonomiske sanksjonene mot Nord-Korea og for hvitvasking.

Kambodsja tok oljetankeren i arrest i mars i fjor etter begjæring fra USA. Nå har den føderale statsadvokatens kontor tatt beslag i skipet. Det innebærer at skipets eier må bevise at det ikke var involvert i en kriminell handling for å få det tilbake.