Kvinner i Mexico bytter sex mot plastisk kirurgi

I den vestlige staten Sinaloa i Mexico holder landets mektigste og voldeligste narkotikakartell til. Sinaloa-kartellet, som har hovedbase i den meksikanske byen Culiacan, anses for å være en av de mektigste organisasjonene for narkotikahandel i hele verden.

I tillegg til å kontrollere narkotikahandelen i staten, kontrollerer de notoriske kartell-medlemmene også hvordan kvinnene i staten skal se ut.

«Narkotika-estetikken»

Plastikkirurg Dr. Rafaela Martinez Terrazas forteller at alt fra mindreårige jenter til damer opp i 40-årene kontakter henne for å gjennomføre operasjoner for passe bedre inn i det som har blitt kjent som «narkotika-estetikken» – smale og mer definerte midjer, bredere hofter og større rumper, og større bryster.

Dette fordi det er den foretrukne kroppsformen på kvinner hos mennene i narkotikakartellene. En kvinne med denne hyper-feminiserte og overdrevne silhuetten blir ofte referert til som la buchona i Mexico – spesielt hvis hun liker ekstravagante designervarer og har en kjæreste blant kartell-medlemmene.

– Du vet hvordan jeg liker dem

Ifølge Terrazas kommer jentene ofte inn sammen med kjærestene sine. Det er de som betaler for operasjonene. Ofte ringere de kirurgen på forhånd for å fortelle at de kommer til å sende inne en jente hun kan operere, forteller kirurgen.

– En fyr ringte meg og sa: «En av jentene mine kommer innom for en konsultasjon. Du vet hvordan jeg liker dem, doktor. Ikke bry deg om hva hun selv sier – det er det jeg betaler deg for», sier Terrazas til BBC.

Hun forteller at samme mann har sendt rundt 30 kvinner til henne for operasjoner, og betaler for operasjonene i kontanter.

Terrazas er klar over at pengene kommer fra narkotikahandler. Dette plaget henne veldig i begynnelsen. Nå tenker hun ikke lenger på det før hun opererer. Dette fordi økonomien i Sinaloa – alt fra restauranter, barer og sykehus – alle er avhengig av narkotika-penger, forteller hun.

Trofeer

Et kartell-medlem som går under pseudonymet «Pedro» forklarer at det er veldig viktig for kartell-medlemmene å ha en vakker kvinne ved sin side. Mennene vil konkurrere mot hverandre for de fineste damene, og vil ofte ha flere. Ifølge Pedro vil kona være den som er hjemme og passer på barna, mens de andre kvinnene fungerer som trofeer for mennene.

Og alt handler om lyst, mener han. Derfor ønsker de kvinner med store rumper og store pupper.

Selv har han betalt for operasjoner til to kvinner.

Sponsorer og «gudfedre»

Pedro forteller at det ofte handler om at mennene sponser kvinnene. Noen kan for eksempel si til noen at de har en venninne som ønsker å operere brystene, rumpa eller nesen og at hun leter etter en sponsor. Hvis mannen er tiltrukket av henne vil han bli sponsoren eller «gudfaren» hennes. Og sånn er inngår man en avtale.

– En kvinne sier kanskje «kroppen min er din i seks måneder hvis du betaler for operasjonen», forteller Pedro til BBC.

Disse uformelle kontraktene trenger heller ikke å bare handle om operasjoner.

Hvis en kvinne ikke har en rik far, leter de ofte etter kjærester som kan forsørge dem. Dermed kan en slik ordning også handle om biler, hus, penger og luksusgjenstander.

I tillegg er fattigdom og kriminalitet utbredt i staten Sinaloa. Derfor kan en såkalt gudfar ikke bare forsørge en kvinne, men også tilby beskyttelse.

Mannens «eiendom»

Advokat Maria Teresa Guerra mener den kriminelle narkotikakulturen har fremmet ideen om at kvinner er mannens «eiendom».

Guerra har de siste tiårene jobbet for å bedre vilkårene for kvinner i Sinaloa.

Denne tankegangen er med på å øke risikoen for vold mot kvinner, tror hun. Både vold utført av kvinnenes krimineller kjæreste, men også hans fiender.

I Sinaloa blir dobbelt så mange kvinner drept med skytevåpen sammenlignet med andre Mexicanske stater.

I byen Culiacan er vold og andre grusomheter rettet mot kvinner ekstremt høyt, forteller Guerra. Flere levninger etter kvinner blir funnet torturert og brent.

Særlig en sak har brent seg fast i minnet til Guerra.

En kvinne som var sammen med et kartellmedlem som hadde betalt for operasjonene hennes, ble kidnappet og drept av fiendene hans. Drapsmennene hadde skutt henne i brystene og hofta – de delene av kroppen hennes kjæresten hadde betalt for.

Myndighetene må ta sin del av skylden

Slik situasjonen er nå, er det veldig vanskelig for kvinner å si nei til disse mennene.

Guerra forteller at hun vet om flere kvinner som ønsker seg liv vekk fra narkokartellene, men at det ikke er enkelt.

Guerra mener myndighetene må ta sin del av skylden.

Hun mener myndighetenes manglende opprør med narkotikakulturen i landet gjør at de medvirker til organisert kriminalitet i stedet for å kjempe imot det. På den måten beskytter de kartellene og deres medlemmer, og ikke kvinnene.