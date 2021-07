Meteorologer: Tyskland ble rammet av «århundrets regnvær»

Det voldsomme regnet førte til at en lang rekke nedbørsrekorder ble slått, og minst 180 mennesker mistet livet i flomvannet. I tillegg var 150 mennesker fortsatt savnet for en uke siden.

Nedbøren hadde historiske proporsjoner, konstaterer det tyske meteorologiske instituttet DWD, som nå har sett nærmere på målingene fra rundt 2.000 værstasjoner.

Falt over 100 liter regn per kvadratmeter

13. og 14. juli falt det over 100 liter regn per kvadratmeter i et område mellom Köln-bukta og Eifel-regionen. Ved en værstasjon nær Köln ble det målt 162,4 liter nedbør per kvadratmeter.

Flommen i dette området beskrives av DWD som den verste naturkatastrofen som har rammet Tyskland siden nordsjøflommen i Nord-Tyskland i 1962.

Ekstremregnet vil i historiebøkene bli omtalt som «århundrets regnvær», tror DWD.

Den globale oppvarmingen har økt risikoen for ekstremt vær både i Europa og mange andre deler av verden. Hvordan nedbøren blir i Tyskland utover i dette århundret, er det derfor svært vanskelig å spå.