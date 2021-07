Det startet med at Den høye representant for Bosnia-Hercegovina, som har fått vide fullmakter for å implementere Dayton-fredsavtalen etter krigen i Jugoslavia, utstedte et dekret som gjør det straffbart å fornekte krigsforbrytelser.

I 1995 ble byen Srebrenica, som var erklært en demilitarisert sone av FN, utsatt for et massakre av over 8000 bosniakiske gutter og menn av invaderende serbiske soldater. Det å fornekte hendelsen slik beskrevet av Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) og Krisgforbrytertribunalet (ICTY) har vært vanlig i enkelte serbiske miljøer.

Seks måneder før høyrepresentant Valentin Inzko går av, varslet han på sin nettside at han endrer straffeloven i Bosnia-Herzegovina, slik at det å fornekte slike krigsforbrytelser straffes med fengsel fra seks måneder til fem år.

Dette mener Milorad Dodik, formann for presidentskapet i Bosnia Hercegovina til å gå hardt ut mot Inzko på mandag.

Milorad Dodik,trepartipresident, vil ikke akseptere kriminalisering av debatt om massakrer som Srebernica. Foto: Dado Ruvic / Reuters / NTB

– Spikeren i kista



– Vi kommer ikke til å leve i et land der noen kan tvinge gjennom en lov ved å bare publisere den på sin nettside, sa han på en pressekonferanse.

– Dette er spikeren i kista for Bosnia. Den serbiske republikk har ikke noe annet valg enn å starte arbeidet med oppløsning, sier han til Reuters.

Tirsdag satte også hele den bosnisk-serbiske administrasjonen seg på bakbena og iverksatte boikott av alle sine funksjoner, inntil den nye loven trekkes tilbake, skriver Radio Free Europe.

Bosnia-Herzegovina har siden 1995 vært delt opp i to hoveddeler med begrenset selvstyre - en serbisk del (Republika Srpska) og en kroatisk-bosniakisk del (Føderasjonen Bosnia og Hercegovina).

Den amerikanske ambassaden i Sarajevo sier dette er uakseptabelt og påpeker at grunnloven ikke tillater en cesjon, skriver nyhetsbyrået Fena.

Russland og Kina vil avvikle ordningen



Russland og Kina på sin side har tidligere gitt uttrykk for at de ønsker nå å avvikle ordningen med en mektig høyrepresentant for Bosnia-Hercegovina, og kommer muligens til å foreslå dette i FNs Sikkerhetsråd. Ordningen har vært mektig upoplær hos bosniske serbere for at høyrepresentantens dekreter har øyeblikkelig virkning og kan ikke utfordres, skriver AP.

Russland og Kina foreslår at ordningen avvikles i midten av 2022.