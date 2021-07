Det sørøstasiatiske landet sliter med å håndtere det siste utbruddet, som er drevet fram av den svært smittsomme deltavarianten.

Helsevesenet er hardt presset, på tross av strenge restriksjoner og et nattlig portforbud i de hardest rammede provinsene.

Torsdag registrerte myndighetene 17.669 nye smittetilfeller og 165 dødsfall, de høyeste tallene hittil i pandemien.

– Oppriktig talt – vi har ikke nok senger på sykehusene, sier Somsak Akkasilp, helsedepartementets generaldirektør for helsetjenester.

– På store sykehus er alle intensivavdelinger overfylt, sa han på en uvanlig ærlig pressekonferanse torsdag.

Senger av papp

Sykehus i hovedstaden Bangkok har kapasitet til å håndtere 1.000 nye pasienter daglig, men Somsak sier de har passert det antallet for lengst. Bare i Bangkok var det torsdag registrert 4.000 nye tilfeller.

Fra før er det tatt i bruk flere provisoriske sykehus, og myndighetene jobber på spreng for å klargjøre et stort feltsykehus i en lagerhall på en av Bangkoks flyplasser. Sykehuset skal ha plass til 1.800 pasienter om to uker, og sengene er laget av papp.

Nesten en kvart million mennesker er innlagt på sykehus eller klinikker i Thailand, en del av dem med milde symptomer. Myndighetene har begynt å anbefale hjemmekarantene for mildere sykdomstilfeller, men de sliter med å levere medisiner til dem, ifølge Somsak.

Sendt bort med tog

I tillegg fylles hovedstadens isolasjons- og karantenesentre opp, og Bangkoks myndigheter samarbeider med private sykehus for å frigjøre flere senger.

– Men jeg må være ærlig – uansett hvor mye vi øker kapasiteten, så er det sannsynligvis ikke tilstrekkelig for dette pågående utbruddet, sier Somsak.

– Vi vet ikke om pandemien har nådd toppen ennå. Vi er nødt til å flate ut kurven, tilføyer han.

Tidligere denne uka ble det kjent at myndighetene har begynt å transportere coronasmittede med tog fra Bangkok til deres hjembyer for isolasjon og behandling der.

Relativt lave tall

Hittil i pandemien har Thailand bare rapportert 561.000 smittetilfeller og 4.562 dødsfall. Med en befolkning på nærmere 70 millioner betyr det at militærjuntaens offisielle smitte- og dødstall er langt lavere per innbygger enn i land som Norge.

Men over 90 prosent av smittetilfellene og dødsfallene er rapportert under den siste coronabølgen, som er sporet til en velstående bydel i Bangkok kjent for et uteliv der mektige folk vanker.

Bangkok og omkringliggende provinser har nå vært nedstengt i over to uker.

Samtidig kan vaksinerte utenlandske turister besøke øya Phuket sør i Thailand uten karantene. Her har lokale myndigheter innført nye restriksjoner etter en svak smitteøkning. De innebærer at innenlandsreisende forbys adgang til Phuket fra 3. til 16. august, med unntak for nødetater.

Lav andel vaksinerte

Regjeringen til statsminister Prayut Chan-o-cha har fått kraftig kritikk for håndteringen av coronapandemien. Det er kommet meldinger om at folk dør på gata og hjemme mens de venter på behandling.

Bare 18,5 prosent av befolkningen har fått minst én dose, mens 5,5 prosent er fullvaksinert. I dag bruker kongedømmet coronavaksiner fra Sinovac, Sinopharm og AstraZeneca.

Men vaksineringen har gått langsomt, og mange thailendere er frustrert over at regjeringen ikke har skaffet seg mRNA-vaksiner fra Pfizer/Biontech og Moderna.

USA har donert 1,5 millioner doser av førstnevnte, og dosene skal ankomme fredag. Storbritannia har sendt en leveranse med AstraZenecas vaksine.