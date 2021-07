Tirsdag ble videoopptak offentliggjort fra Aurora Police Department av politiets kroppskamera, som viser politibetjent John Haubert bli voldelig i det han forsøkte å arrestere en mann.

Fredag 23. juli responderte Haubert på uberettiget adgang til eiendom og konfronterte en av tre menn som hadde arrestordre mot seg for tidligere lovbrudd. De to andre løp vekk da Haubert nærmet seg, viser klippet.

Det skriver blant andre The Denver Post og New York Post.

Blodig krangel

Ifølge New York Post trakk Haubert fram pistolen og ba mannen om å legge seg på magen. Mannen spurte gjentatte ganger om hva han hadde gjort, mens han ble dyttet bakover. Det oppsto en heftig krangel og Haubert slo mannen med pistolen flere ganger.

Like etter ble mannen kvalt av Haubert mens han ba om hjelp, og hevder han ikke hadde gjort noe galt eller prøvd å stikke av.

Politibetjent i Colorado, John Haubert, som ble arrestert fredag ​​23. juli 2021 etter hendelsen. Foto: Aurora Police Department / AP / NTB

«Du dreper meg, du dreper meg, bror», sier den blodige mannen mens han sliter med å løsrive seg fra Haubert og en annen politibetjent, Francine Martinez.

«Hvis du beveger deg, skyter jeg deg», sier Haubert. «Ikke rør deg. Slutt å sloss!»

– Det er ikke akseptabelt

– Vi er forferdet. Vi er sinte. Dette er ikke politiarbeid. Vi trener ikke på dette. Det er ikke akseptabelt, sier Vanessa Wilson, politimester ved Aurora Police Department.

Videre forteller Wilson at Haubert er siktet for kroppsskade og forsøk på grov kroppsskade. Martinez ble også siktet for at han ikke prøvde å stoppe Haubert under arrestasjonen.

Hun beklager til offeret i videoen og til hele samfunnet i Aurora.

Både Haubert og Martinez ble permittert etter arrestasjonen, rapporterer The Denver Post.