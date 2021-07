Senatet stemte ja å gå videre med Bidens gigantiske infrastrukturpakke

Tidligere på dagen ble republikanere og demokrater i Senatet enige om de viktigste gjenstående delene i den enorme støttepakke for infrastruktur.

Pakken trengte 60 av de 100 senatorenes støtte for å bli tatt videre, og forslaget endte med at få støtte fra 67 senatorer, mens 32 stemte mot. Dermed kan selve debatten om lovforslaget begynne. Den er ventet å pågå i flere dager.

Det har blitt forhandlet i flere uker, og utfallet av avstemningen viser at det er interesse blant senatorene for å starte prosessen. Det er likevel uklart om de støtter en endelig godkjenning av pakken, som vil øke de offentlige utgiftene med 550 milliarder dollar over fem år.

Etter en eventuell godkjenning skal begge partier saumfare teksten, og det er ventet at denne delen av godkjenningen kan ta tid. Infrastrukturpakken gjelder blant annet motorveier, broer, vann og avløp, bredbånd og andre offentlige tjenester.