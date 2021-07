Ved flere anledninger signerte legen coronasertifikater uten å ha mottatt et negativt testresultat, skriver SVT Nyheter.

Allerede i april 2020 startet legen et omsorgsselskap som ga raske svar på PCR-tester. Klinikken mottok totalt 120 PCR-tester, hvorav syv aldri ble analysert, ifølge aktor James von Reis.

Klinikken tilbød pasienter coronasertifikat for utenlandsreiser, samt en rask analyse med kort responstid. Etter hvert ble både pasienter og andre konkurrenter mistenkelige til den korte analysetiden, som kunne være helt ned til to timer, ifølge Göteborgs-Posten.

Göteborgs tingsrätt dømte legen for bedrageri, falsk forklaring og forfalskning av dokumenter for prøvene som ikke ble analysert før coronasertifikatet ble skrevet.

Legen nekter for at han har begått en straffbar handling, og hevder at PCR-testene er riktig analysert. I tillegg holder han fast ved at ingen av dokumentene er forfalsket.