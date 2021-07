Ambulansetjeneste mottok en nødsamtale klokken 20.16 tirsdag om en hendelse i Brompton Park-området i Ardoyne i Nord-Irland, opplyser en talsperson for ambulansetjenesten.

Et to måneder gammelt spedbarn er blitt knivstukket til døde og et to år gammelt barn er alvorlig skadet og fraktet til sykehus.

Ifølge lokale kilder skal barnas mor også blitt skadet.

Drapsetterforskning



Politiet har satt i gang drapsetterforskning og arrestert en kvinne etter det groteske drapet.

Det skriver blant andre Irish News og The Sun.

– Politiet har nå bekreftet en drapsetterforskning av kveldens tragiske hendelse i Ardoyne og en person er arrestert. Våre tanker er med alle de involverte. Jeg appellerer igjen til alle om å være oppmerksomme og ikke legge ut eller dele noe som vil forverre situasjonen, sier polititjenesten i Nord-Irland i en uttalelse.

– Katastrofale nyheter

I mellomtiden ber People Before Profit-politiker Fiona Ferguson folk om ikke å spekulere i hendelsen.

– Dette er katastrofale nyheter fra Ardoyne. Tankene mine går til familien som er involvert og samfunnet som er i sjokktilstand. Slike situasjoner er vanskelige, og lokal støtte er avgjørende, sier Ferguson til The Sun.