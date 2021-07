To døde og flere skadd i syrelekkasje i Texas

Ulykken skjedde ved 19.30-tiden og involverte en lekkasje av eddiksyre , opplyser selskapets talsperson Chevalier Gray.

Han sier to personer fikk livstruende skader og døde, mens fire andre fikk brannskader. Selskapet sier det jobber tett med nødetatene for å bekrefte at alle ansatte er gjort rede for.

Brannvesenet i Harris County opplyser at 31 ansatte er til observasjon, mens 5 fikk behandling på stedet av helsepersonell og 2 er fraktet til sykehus, melder kanalen KHOU 11.

Luftmålinger på anlegget viser at lekkasjen ikke er til fare for folk som bor i nærheten.

LyondellBasell er et av de største plast-, kjemikalie- og raffineringsselskapene i verden