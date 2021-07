Biden vurderer vaksinekrav for offentlig ansatte

En slik obligatorisk ordning er nå til vurdering, sa Biden tirsdag. Bakgrunnen er spredningen av den mer smittsomme deltavarianten i USA.

Ifølge CNN kommer Biden til å kunngjøre kravene torsdag. Føderalt offentlig ansatte og innleide må enten være vaksinert eller godta jevnlig testing, opplyser en kilde til kanalen.

Det er også ventet at Biden torsdag vil legge fram en plan for å øke vaksinasjonsgraden i USA, i et forsøk på å demme opp for smittespredningen.

Detaljene om vaksinasjonskravet for føderalt ansatte er ikke klare, men kilden opplyser til CNN at det ligner på det som er utarbeidet i New York. Det kan også hende at det blir innført ytterligere krav til uvaksinerte ansatte.

Biden kommer per nå ikke til å innføre det samme kravet for det amerikanske forsvaret, selv om han har myndighet til å gjøre det, melder CNN.