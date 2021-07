Flere steder har fått verdensarvstatus

Unescos verdensarvkomité, som er samlet til årsmøte i Fuzhou i Kina, ga tirsdag også verdensarvstatus til historiske jødiske sentre i Tyskland og til en del av grensen til det romerske imperiet.

En del av det romerske imperiets grenser fikk verdensarvstatus tilbake til 2005. Den delen som nå fikk verdensarvstatus, strekker seg fra Rheinbrohl til nordkysten av Nederland.

De tyske byene Mainz, Worms og Speyer var jødiske kulturelle sentre i middelalderen og blir omtalt som «Jerusalem ved Rhinen».

Den franske byen Nice får verdensarvstatus for sin urbane byplanlegging som strekker seg to århundrer tilbake, ifølge Unesco.

Tlaxcala-katedralen i Mexico er en av de første som ble brukt til å konvertere urinnvånere til kristendommen da europeere ankom kontinentet.

I Peru fikk Chanquillo-observatoriet, som er 2.300 år gammelt og ligger på en topp 400 kilometer nord for Lima, verdensarvstatusen.

Mumiene som fikk verdensarvstatus i Chile, er over 7.000 år gamle, altså over 2.000 år eldre enn de egyptiske mumiene. Det er funnet over 300 slike chilenske mumier, som regnes som svært godt bevarte.