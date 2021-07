Kongresshøring om stormingen av Kongressen

Seks måneder etter at mobben trengte seg inn i det amerikanske demokratiets høysete, får opinionen og verden for øvrig høre historien fra de berørte som var til stede.

– Vi vet at det finnes bevis for et koordinert, planlagt angrep, sa demokraten Bennie Thompson ved starten av den første høringen.

Demokrater og republikanere har imidlertid så mye mistro til hverandre at mange eksperter tror det blir vanskelig å trenge inn i årsakene til det som utspant seg 6. januar.

De folkevalgte vil få førstehåndsberetninger fra politibetjenter som ble angrepet av opprørere som bokstavelig talt kjempet seg vei innover i Kongressen på jakt etter personer som lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi, og andre som de mente hadde ståljet valgseieren fra president Donald Trump.

I oppløsning

Men høringsprosessen er nesten i oppløsning før den har begynt. Republikanernes ledere i Representantenes hus har boikottet arbeidet og trakk fem representanter fra granskingspanelet i forrige uke.

Da hadde Pelosi provosert republikanerne ved å avvise to paneldeltakere som minoritetsleder Kevin McCarthy hadde foreslått.

For å unngå at panelet bare skulle bestå av demokrater, utpekte så Pelosi på egen hånd de to republikanerne Liz Cheney og Adam Kinzinger.

De er begge høylytte kritikere av Trump og stemte for at han skulle stilles for riksrett etter sin oppførsel i januar. Begge har fått kritikk fra egne rekker for at de nekter å støtte Trumps feilaktige påstand om at han ble frastjålet valgseieren.

Trenering

Både Pelosi og andre ville ha en gransking i regi av begge partier etter mønster av den som ble holdt etter terrorangrepet i september 2011. Men det er økende uro i Det republikanske partiet for at en gransking kan slå ut negativt for partiet under oppkjøringen til mellomvalget neste år.

Trump selv har ikke vist noen interesse for å bidra med sine vurderinger, og Republikanerne har tilsynelatende mistet interessen for å dykke ned i hva som lå under stormingen av Capitol.

Republikanske senatorer sa allerede i mai at hendelsen er tilstrekkelig gransket og at hundrevis av pågripelser har gitt nok opplysninger om det som skjedde.