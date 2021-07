USA ber Tunisias president respektere demokratiet

Det skjedde dagen etter at Saied sendte hjem de folkevalgte og sparket statsministeren i det nordafrikanske landet.

I telefonsamtalen ba Blinken Saied om å «opprettholde en åpen dialog med alle politiske aktører og det tunisiske folket», heter det i en kunngjøring fra det amerikanske utenriksdepartementet.

– Han oppfordret president Saied til å følge demokratiske prinsipper og respektere menneskerettigheter som er fundamentet for den politiske styringen av Tunisia.

Blinken lovet også økonomisk bistand og hjelp i kampen mot covid-19, som har var utløsende årsaker til de landsdekkende protestene og presidents valg om å suspendere landets nasjonalforsamling i 30 dager.

Det største regjeringspartiet, den moderate islamistbevegelsen Ennahdha, kaller beslutningen et kupp. Talsperson Jen Psaki i Det hvite hus sier det er for tidlig å si om Saied har utført et kupp og viser til at utenriksdepartementet vil undersøke det nærmere.

President Joe Bidens administrasjon har tidligere advart om situasjonen i Tunisia, der folkeopprøret i januar 2011 markerte starten på den arabiske våren.