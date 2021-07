En sigarett kastet ut av et bilvindu ved motorvei A61 mellom Toulouse, Carcassonne og Narbonne antas å ha startet skogbrann og strømbrudd, godt hjulpet av et brannslukkingsfly.

Brannen brøt ut på lørdag ved Narbonne, og dekket minst 850 hektar, eller 8,5 kvadratkilometer.

Ifølge Radio France startet brannen rett ved motorveien. Årsaken blir etterforsket.

– Dette er ganske enkelt å finne ut av for enhver. Dessverre er sigarettsneip en veldig sannsynlig årsak, sier brannsjef i fylket Aude, Jean-Luc Beccari, til Radio France.

– Idioti



Denne hypotesen støttes av fylkesordføreren som kaller hendelsen «uaktsomhet, hensynsløshet og menneskelig idioti»

Til avisen France Bleu Occitanie sier fylkesdirektøren Joëlle Gras at ni av ti branner startes av mennesker.

– Folk må ta hensyn. Du kan ikke kaste sneiper ut av vinduet, sette opp bål og grille i skogen. Når ulykken er først ute så ring brannvesenet med én gang, bønnfaller hun.

Carcassonne og Narbonne er begge kjente turistbyer. Middelalderbyen Carcassonne er på UNESCOs verdensarvliste, mens Narbonne er kjent for romerske ruiner og en 800 år gammel katedral.

Ilden steg høyt til værs på det verste, lørdag. Foto: Idriss Bigou-gilles / AFP / NTB

Brannfly kuttet strømmen



Brannen aktiverte 800 brannmenn og det ble fløyet over 120 sortier med brannfly. Noe som førte til problem nummer to. På en eller annen måte førte brannen og de enorme mengder vann som ble sluppet over brannområdet til et brudd i to høyspentforbindelser mellom Frankrike og Spania, ifølge det spanske elektrisitetsverket Red Eléctrica de España.

Det førte til strømbrudd og forstyrrelser som forplantet seg gjennom elektrisitetsnettverket, der flere seksjoner slo seg av automatisk for å beskytte integriteten i nettverket. Dette berørte nærmere én million mennesker i Spania, Portugal og enkelte steder i Marokko.

Brannen i Sør-Frankrike skal nå være under kontroll, men brannflyene fikk raskt mer å gjøre. Søndag ba italienske myndigheter om hjelp fra brannslukkingsfly for å temme brannene på øya Sardinia, der 1200 personer har blitt evakuert så langt, ifølge AFP.