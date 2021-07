Israelske luftangrep mot Gazastripen

Det israelske forsvaret (IDF) sier det er en militærbase tilhørende Hamas som var mål for angrepet. Den ligger blant annet nær en skole, men IDF ga ingen flere opplysninger.

Det er så langt ikke meldt om sårede eller drepte.

Luftangrepet ble gjennomført flere timer etter at brannballonger ble sendt over grensen til Israel av aktivister knyttet til Hamas. Bilder og videoer i sosiale medier viser ballonger som blir sendt opp. På en av ballongene er det skrevet «Tiden er i ferd med å renne ut».

Ballongangrepene skjer to måneder etter den 11 dager lange krigen mellom Israel og Hamas. Den islamske militante gruppen er opprørt over at Israel ikke gjør nok for å lette blokaden på Gazastripen etter den siste krigen.

Ifølge israelske medier forårsaket ballongene minst tre branner sør i Israel og gjorde slutt på en tre uker lang pause i ballongangrepene.