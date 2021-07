Irak: Trenger ikke lenger utenlandske styrker

Irak er nå i stand til å bekjempe opprørere fra den ytterliggående islamistgruppa IS på egen hånd, sier den irakiske statsministeren.

Kadhimi setter ingen frist for når utenlandske kampstyrker skal være ute av Irak.

– Det vil avhenge av forhandlinger vi skal ha i Washington, sier han.

USA og Irak ble i april enige om at de amerikanske styrkene i landet skulle avslutte sine kampoperasjoner og utelukkende vie seg til trening av irakiske styrker.

Mandag skal Kadhimi møte president Joe Biden i Det hvite hus, og det er ventet at de to lederne vil bli enige om en timeplan for tilbaketrekning av de resterende 2.500 amerikanske soldatene fra Irak.

Rundt 30 norske soldater er også stasjonert i Irak, der de bidrar til vakthold og sikring av den amerikanske Ain al-Asad-flybasen.

De norske soldatene inngår i Operation Inherent Resolve (OIR), den USA-ledede koalisjonen som siden 2014 har bistått Irak med å bekjempe IS.