Kaffeprisen skyter i været

Prisen på arabica-kaffebønner, som er en av Brasils største eksportvarer, har steget med 60 prosent siden januar og lå fredag på det høyeste nivået siden 2014.

Prisen på robustabønner, som i hovedsak blir dyrket i Asia og regnes for å ha lavere kvalitet, har steget med 40 prosent hittil i år.

– Det er flere grunner som kan forklare hvorfor kaffeprisen har steget, sier analytikeren Carlos Mera i Rabobank.

Foruten tørke og frost i Brasil, viser han til politisk uro i Colombia, verdens tredje største kaffeeksportør. Fraktratene har også skutt i været som følge av koronapandemien.

Etterspørselen etter kaffe har samtidig økt i takt med at koronastengte land har åpnet opp igjen og folk igjen har kunnet gå på kafé, sier Mera

Kunstig lav

Økonomen Philippe Chalmin påpeker at prisen på kaffe lenge har vært kunstig lav, og det samme sier Valeria Rodriguez i merkeordningen Max Havelaar.

– De siste fire-fem årene har de fleste kaffeprodusentene drevet med tap, sier hun.

– Dette er egentlig en skikkelig gladsak, sier Ola Brattås, import- og brennerisjef i kaffekjeden Kaffebrenneriet til E24.

– Kaffe er i utgangspunktet altfor billig. Mange bønder taper nesten penger på å dyrke den fram, så for veldig mange kaffebønder er dette en veldig positiv ting.

Kaffebrenneriet kjøper ikke kaffe på børsen, men direkte fra bøndene.

– Vi betaler allerede mye mer for vår kaffe enn markedsprisen, så det påvirker ikke oss. Det er mer positivt at folk får øynene opp for hva kaffen egentlig koster. Jeg unner folk en billig kopp kaffe, men man kan tenke at den burde vært dyrere hvis den skulle vært bærekraftig, sier Brattås.

Merkes i mindre grad

Selv om kaffebønner nå omsettes for høye priser, kommer forbrukerne først til å merke prisoppgangen om tre til ni måneder, sier Mera.

– Og prisoppgangen for forbrukerne vil bli mye mer moderat, tror han.

Én kilo råkaffe koster nå rundt 36 kroner, mens den for ett år siden kostet rundt 18 kroner. Det var det laveste nivået på 15 år.

– Det har vært ganske mye økning i prisene de siste 5–7 månedene, og vi er redd for at prisen skal øke mer. Vi håper ikke det, men vi får noen signaler fra markedet om at prisene kan stige ytterligere, sier administrerende direktør Ulf Stensland i kaffebrenneriet Löfbergs til E24.

Löfbergs kjøper også kaffe direkte fra bøndene og påvirkes derfor ikke direkte av prisene som settes på råvarebørsen i New York.