Korrupsjonsjeger flyktet fra Guatemala

Juan Francisco Sandoval sier han frykter for sitt eget liv. Fredag fikk han sparken og sa da at han hadde blitt motarbeidet og at justisminister Consuelo Porras forbød ham å undersøke anklager mot president Alejandro Giammattei.

– Jeg er bare den seneste i en lang rekke statsadvokater som blir rammet av konsekvensene etter å ha forsøkt å komme fram til sannheten og oppnå rettferdighet, sier Sandoval. Lørdag forlot han hovedstaden Guatemala by og dro til nabolandet El Salvador.

Justisdepartementet begrunner avskjeden med at Sandoval konstant misbrukte embetet og gikk over streken og at han forsøkte å undergrave presidentens «arbeid, integritet og verdighet».

USAs forrige ambassadør til landet legger på sin side ikke fingrene imellom når han uttaler seg om saken på Twitter:

– Guatemalas justisminister sparket Sandoval fordi han ble for effektiv i kampen mot organisert kriminalitet og dens forbindelser til politikere, skriver Stephen McFarland.