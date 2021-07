Kina stålsetter seg for tyfonen In-Fa

Skip, fly og tog er innstilt langs store deler av østkysten i påvente av In-Fa, som er ventet å nå land nær havnebyen Ningbo sent søndag ettermiddag eller tidlig på kvelden.

Allerede på morgenen kunne man merke tyfonen i Kinas største by, Shanghai, som opplevde kraftige vindkast, men foreløpig ble skånet for store nedbørsmengder.

Kan vare i flere dager

Alle fly til og fra byens to internasjonale flyplasser var innstilt, og aktiviteten i havnene i Shanghai og Ningbo – som begge er blant de største i verden – var stanset. Også titalls tog står stille. Disneyland Shanghai og flere andre attraksjoner er stengt både der og i andre byer, og beboerne advares mot utendørsaktiviteter.

Kinas meteorologiske institutt sier tyfonen vil bli svekket etter at den når land, men den kan bli liggende over et stort område i flere dager. Med seg fører den store mengder regn, som også kan ramme områder som er i ferd med å komme seg etter det forrige ekstremværet.

Hyppigere ekstremvær

In-Fa nærmer seg land bare en ukes tid etter at provinsen Henan opplevde å få like mye nedbør på tre dager som det vanligvis kommer i løpet av et år. Minst 58 mennesker er døde som følge av ekstremværet og den påfølgende flommen. Millioner av andre er også påvirket av oversvømmelsene. Mange har vært uten rent vann og matforsyninger i flere dager, og de økonomiske tapene beløper seg til titalls milliarder.

Tyfoner og sommerflom har vært årvisse fenomener i årtusener i Kina, men rekordnedbøren i Henan har ført til spørsmål om hvordan storbyer kan være bedre forberedt på ekstremvær. Klimaendringene gjør at ekstremvær er blitt hyppigere og mer intenst, ifølge ekspertene.