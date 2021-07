Frankrike ber EU bevokte Nord-Europas kyst

– Jeg har selv kontaktet Frontex, som for det meste tar seg av Sør-Europa, og bedt dem ta tak i Nord-Europa også, særlig kysten ved Nord-Pas-de-Calais, sier Gérald Darmanin da han besøkte Calais. Havnebyen er utgangspunkt for mange migranter som ønsker å krysse Den engelske kanalen og ta seg til Storbritannia.

– 80 prosent av migrantene som kommer hit, kommer via Belgia. Så vi må favne vidt. Vi trenger europeisk overvåking fra luften, mener innenriksministeren.

Siden 2018 har det vært en økning i tallet på migranter som forsøker å krysse Kanalen, tross advarsler om risikoen knyttet til sjøreisen, som følge av stor skipstrafikk, kraftige strømmer og lave temperaturer.

Darmanin gledet seg over avtalen Frankrike inngikk med Storbritannia forrige uke, der britene lover å bidra med 63 millioner euro i år og neste år for å hjelpe Frankrike å bremse den ulovlige trafikken over Kanalen. Frankrike har lovet å trappe opp politiinnsatsen lands kysten.

I fjor ble det ifølge franske myndigheter registrert 9.500 kryssinger eller forsøk på krysse, fire ganger så mange som året før. Seks mennesker døde og tre er savnet.