Amerikansk seriedrapsmann død i fengsel

77 år gamle Alcala ble i 2010 dømt til døden for fem drap. Ett av ofrene var en 12 år gammel jente. Drapene ble begått mellom 1977 og 1979. I den samme perioden deltok Alcala i et sjekkeprogram på TV, noe som førte til at han fikk tilnavnet The Dating Game Killer.

I 2012 ble han utlevert til New York, der han ble dømt til 25 år til livstid i fengsel etter å ha erklært seg skyldig i drap på ytterligere to kvinner.

Myndighetene mener han kan ha så mange som 130 liv på samvittigheten over hele USA.

California har ikke henrettet noen siden 2006. I 2019 innførte guvernør Gavin Newsom et moratorium og demonterte utstyret som ble brukt til henrettelser i fengselet San Quentin.