Klimasamtaler med 51 land i Storbritannia før høstens klimatoppmøte

Møtet varer i to dager og ledes av Alok Sharma, britisk minister og leder for det kommende toppmøtet. Sharma «håper å finne felles grunn og skissere et utkast til et resultat for møtet i Glasgow», skriver den britiske regjeringen i en uttalelse.

– Vi står overfor en usikker tid for planeten, og den eneste måten vi kan sikre dens fremtid, er hvis landene er på samme spor. Verden vil følge med og se om vi klarer å samles i Glasgow om å gjøre det som trengs for å endre ting i dette avgjørende tiåret, sier Sharma.

Klima- og miljøministrene fra USA, India og Kina er blant dem som deltar på det lukkede møtet. Mens noen ministre kommer til Storbritannia, deltar andre via nettet. Det er det første fysiske ministermøtet av denne typen på over halvannet år.

Toppmøtet vil handle om målet om å holde den globale temperaturøkningen under 1,5 grader og vil se på temaer som klimafinansiering, forsøk på tilpasninger til klimaendringene og fullføring av «regelboken» for implementeringen av Parisavtalen. Representanter fra 196 land, og EU skal delta på møtet sammen med eksperter, verdensleder og representanter for næringslivet.