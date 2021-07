Forskere har lenge visst at pattedyr, for eksempel sjimpanser, kan se om andre artsfrender er i ferd med å bli syke – og dermed unngå å bli smittet selv.

Det har lenge vært usikkert om også vi mennesker har denne evnen.

Det er imidlertid sikkert at smittsomme sykdommer kan spre seg mellom mennesker lenge før den syke har symptomer.

Dette er noe vi har blitt svært bevisste på under den pågående pandemien.

Naturlig å se sykdom hos andre?

I 2018 kom det en ny studie fra svenske, amerikanske og tyske forskere som slo fast at også mennesker er ganske gode til å se hvem som er syke.

De gjorde et eksperiment med friske mennesker fra Sverige. De fikk bare noen sekunder på seg å vurdere to fotografier. Likevel klarte de med ganske stor treffsikkerhet å si hvem som var frisk og hvem som var syk.

Forskerne konkluderte den gang med at det å oppdage sykdom hos andre kan være noe vi har med oss fra evolusjonen.

Testet dette i ulike kulturer

Nå har forskerne ved Karolinska Institutet i Sverige gått videre med en ny studie. Der har de testet om evnen til å kjenne igjen sykdom er en universell menneskelig egenskap.

De har gått sammen med en internasjonal forskergruppe for å finne ut av dette.

Ser du hvem som er syk og hvem som er frisk? Folk fra ulike kulturer fikk se disse bildene. De fleste klarte å se at personen hadde fått bakterien i kroppen på det nederste bildet. (Illustrasjon: Utklipp fra den vitenskapelige artikkelen i The Royal Society.)

Forskerne injiserte en komponent av en bakterie (enten E.coli eller lipopolysaccharide) i kroppen til en gruppe med 13 forsøkspersoner. Noen fikk bare saltvann (placebo). De som fikk bakterien ville få en reaksjon som gir influensalignende symptomer.

Det ble tatt et bilde av deltakerne da de fortsatt var friske. Det ble også tatt et bilde av dem to timer etter at de hadde fått sprøyta. Altså mens de var i ferd med å utvikle symptomer på sykdommen.

Deretter ble en gruppe på Sverige bedt om å identifisere hvilken av disse ansiktene som var friske eller hadde fått bakterien.

Men i denne studien ba forskerne også mennesker fra andre deler av verden, ikke bare fra Sverige, om å se på bildene.

Overraskende resultater

Tre av gruppene tilhørte tradisjonelle jeger- og samlersamfunn fra Thailand, Malaysia og Mexico. Disse menneskene lever i regnskog eller ørken uten tilgang på tv eller internett og har begrenset erfaring med nye ansikter.

Tre andre grupper som ble testet, lever i bysamfunn. Både folk fra byer i Europa, fra metropolen Mexico by og fra en middels stor by i Thailand fikk se på fotografiene av de syke og friske svenskene.

Samtlige av disse gruppene klarte å kjenne igjen en syk person. Men resultatene overrasket forskerne.

De hadde nemlig trodd at personene fra Sverige skulle være best. De er jo tross alt vant med å se svenske ansikter. De trodde derfor at personer fra Sverige skulle ha lettere for å gjenkjenne en syk person enn de som aldri hadde sett verken friske eller syke svensker.

Men slik var det ikke.

Svensker var ikke flinkere

Svenskene hadde ikke en enklere jobb enn de andre.

Folk fra Thailand og Mexico viste seg faktisk å være like gode til å skille mellom syke og friske svensker. Thailendere var best av alle.

Dette er kanskje et ekstra viktig resultat, i lys av pandemien. Den har jo minnet oss om hvor raskt en dødelig sykdom kan spres over hele verden, sier Artin Arshamian i en pressemelding fra Karolinska Institutet. Han er hovedforskeren bak studien.

Blek hud og hengende øyelokk

Når vi blir syke, skjer det endringer i både øynene, huden og munnen vår.

Fra tidligere har forskere visst at folk fra vesten først og fremst kjenner igjen sykdom når de ser blek hud og hengende øyelokk.

Det har vært usikkert om andre kulturer ser etter det samme for å bedømme sykdom.

Denne studien kan altså tyder på at også jeger- og samlere som lever langt fra Sverige eller andre vestlige land bedømmer sykdom på samme måte som oss, mener forskerne.

Infeksjoner er den største faren

John Axelsson, forsker ved Stressforskningsinsitutet ved Stockholms universitet, var en av forskerne bak 2018-studien som kun hadde svenske deltakere.

Han sa den gang til den finske avisa yle.fiat vi er veldig flinke til å kjenne igjen det vi er redde for, som edderkopper og ormer. Vi ser også med en gang om et menneske ser truende ut.

Men den største faren i vår omgivelse er faktisk infeksjoner, sier Axelsson.

Vi mennesker er i en sårbar situasjon om vi er sammen med syke. Dette kan være årsaken til at evolusjonen har gjort oss gode på å kjenne igjen sykdom, tror han.





Referanse:Artin Arshamian m.fl: Human sickness detection is not dependent on cultural experience, The Royal society, 14. juli 2021.





(Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no).