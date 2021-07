Afghanistan innfører nattlig portforbud

Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av landet, inkludert grenseoverganger til naboland. Regjeringen i Kabul sitter igjen med lite annet enn en samling provinshovedsteder som stort sett må få forsyninger og forsterkninger luftveien.

Flere av provinshovedstedene er omringet av Taliban, og myndighetene frykter at de skal falle. Håpet er at et nattlig portforbud skal gjøre det vanskeligere for opprørerne å rykke fram.

– For å dempe volden og begrense Talibans bevegelser er det nå innført nattlig portforbud i 31 provinser landet over, med unntak av Kabul, Panjshir og Nangarhar, heter det i en kunngjøring fra innenriksdepartementet i landet.

Portforbudet trer i kraft klokka 22 hver kveld og gjelder til klokka 4 neste morgen, sier en talsmann for departementet.