USAs finansminister frykter mislighold av statsgjeld

Yellen sier hun vil begynne å treffe nødtiltak for å unngå at USA for første gang i historien vil være ute av stand til å betjene gjelden sin. Det «vil gjøre ubotelig skade på USAs økonomi og amerikaneres levebrød» dersom staten ikke kan betjene gjelden, sier hun.

Ifølge finansministeren kan 1. oktober, når det nye budsjettåret begynner, bli en avgjørende dato og hun sier USA kan få problemer med å betale det de skylder dersom lånetaket – grensen for hvor mye staten kan låne – ikke heves. I et brev til lederne for Senatet og Representantenes hus, sier hun at hennes tiltak vil kjøpe tid så lånetaket kan heves eller settes midlertidig til side. Dagens gjeldstak ble vedtatt av Kongressen i 2019.

Statsgjelden har økt kraftig under pandemien etter at myndighetene har lansert flere store krisepakker for å redusere skadevirkningen på økonomien.