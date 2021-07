Ukraina ber om samtaler med EU etter Nord Stream-avtale

Ukraina og Polen sier en felles uttalelse at avtalen «skaper en politisk, militær og energimessig trussel mot Ukraina og Sentral-Europa».

De mener Russlands potensial for å destabilisere sikkerhetssituasjonen i regionen øker. Gassledningen i Østersjøen vil gjøre det mulig for Russland å sende gass til EU via Tyskland, i stedet for å gå gjennom Ukraina. Sistnevnte er avhengig av inntektene gasstransitten gir landet.

USA droppet trusselen om sanksjoner mot Tyskland mot at Tyskland lovet å slå hardt nedpå eventuelle russiske forsøk på å bruke energiforsyningen som et våpen eller annen aggresjon overfor Ukraina.

Russlands økende innflytelse gjennom Nord Stream 2 og effekten prosjektet vil ha på Ukraina har ført til splittelse mellom Tyskland og Russland-skeptiske land i Øst-Europa.

En talsperson for EU sier Ukrainas forespørsel diskuteres internt.