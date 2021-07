Afrika hardest rammet av terror i år

I en rapport fra FNs sikkerhetsråd kommer det fram at det særlig er deler av Vest- og Øst-Afrika som rammes. Her har de to ekstremistgruppene og tilknyttede fått flere tilhengere og tatt kontroll over større områder. De har også styrket evnen til å skaffe penger og våpen, inkludert å ta i bruk droner, ifølge rapporten.

Flere av de mest vellykkede IS-tilknyttede-gruppene er i det organisasjonen omtaler som den vest- og sentralafrikanske provinsen, mens flere av al-Qaidas sterkeste grupper er i Somalia og Sahel, sier ekspertpanelet bak rapporten.

Økt innflytelse

Ekspertene sier det er bekymringsfullt at disse gruppene sprer sin innflytelse og sine aktiviteter over grensen fra Mali til Burkina Faso, Elfenbenskysten, Niger og Senegal og at de tar seg fra Nigeria inn i Kamerun, Tsjad og Niger. I Øst-Afrika har aktiviteten spredd seg fra Somalia til Kenya og fra Mosambik til Tanzania, skriver ekspertene.

De trekker fra angrepet på havnebyen Mocimboa da Praia i Cabo Delgado i Mosambik som den mest skremmende hendelsen i første halvdel av 2021. Etter å ha holdt den strategiske havnen en kort periode, trakk ekstremistene seg tilbake med sitt utbytte og er i en stilling der de kan gjennomføre flere raid i området, heter det.

Påvirket av pandemien

Panelet sier også at pandemien fortsatt påvirker terroristenes aktiviteter og at både IS og al-Qaida «fortsetter å godte seg over skaden koronaen påfører fienden, men er ikke i stand til å utvikle dette til noe mer overbevisende».

– Mens IS vurderte å bruke viruset som våpen, har ikke medlemslandene merket noe til dette, står det i FN-rapporten.

I Europa og andre områder som ikke er konfliktsoner, har restriksjoner og stengte grenser begrenset forflytninger av mennesker, men «har samtidig økt risikoen for radikalisering via nettet».

Ekspertene advarer også og sier det kan ha blitt planlagt angrep flere steder under pandemien og at disse kan blir gjennomført når det lettes på tiltakene.

Frykter forflytninger

I Syria og Irak, «kjernen i IS' konfliktsone», har gruppens aktiviteter utviklet seg til et vedvarende opprør, som utnytter lokale svakheter i sikkerheten for å finne trygge havner og gå etter styrker som deltar i operasjoner mot IS», skriver ekspertene.

– Selv om det har vært begrenset med bevegelser av fremmedkrigere fra regionen til andre konfliktsoner, er medlemsstater bekymret for muligheten for slike forflytninger, særlig til Afghanistan, dersom det skulle bli mer mottakelig for IS eller grupper knyttet til al-Qaida, sier FN-panelet.