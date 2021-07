Vedtak om å avskaffe dødsstraff i Sierra Leone

Et flertall i nasjonalforsamlingen gikk inn for å endre loven slik at fengsel i 30 år eller livstid erstatter dødsstraff for de alvorligste forbrytelsene som dødsstraff eller mytteri.

Sist gang noen ble henrettet i landet var i 1998, da 24 offiserer måtte bøte med livet etter et kuppforsøk året før. Dødsdommer blir ofte redusert, men landet har likevel fått kritikk fra rettighetsgrupper for at dødsstraff fortsatt har vært en del av lovverket.

Visejustisminister Umaru Napoleon Koroma kunngjorde i mai at regjeringen ville fjerne dødsstraffen for å «ivareta innbyggernes grunnleggende menneskerettigheter».

– Forstå at dette er noe vi sier fra oss for å følge det som er den beste internasjonale praksisen, sa regjeringspartiets parlamentariske leder Mathew Nyumah da han oppfordret de folkevalgte til å stemme for forslaget.

President Julius Maada Bio takket folket, de folkevalgte og rettighetsgrupper etter avstemningen og sa at «de har stått last og brast med oss for å skape historie».

To andre afrikanske land har nylig avskaffet dødsstraff: Malawi i april og Tsjad i fjor. Ifølge Amnesty International er dødsstraff helt avskaffet i 108 av verdens land, mens den i praksis er fjernet i 144 land.