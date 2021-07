EU: Deltavarianten dominerer i 19 EU-land

Data innsamlet mellom 28. juni og 11. juli viser at deltavarianten var den vanligste varianten. I snitt sto deltavarianten for 68,3 prosent av tilfellene i de 19 landene.

Deltavarianten har allerede blitt påvist i nesten alle EU-land og er ventet å fortsette å spre seg og erstatte andre varianter.

– Dessverre ser vi økning av den høyt smittsomme deltavarianten i regionen vår, sier WHOs Europa-direktør Hans Kluge.

I en uttalelse fredag fastslo WHO viktigheten av å blant annet coronateste mer for å bekjempe deltavarianten.

– WHO anbefaler at land øker tilgangen på gratis testing, utvider sekvensering, insentiverer karantene for nærkontakter og styrker nærkontaktsporing for å bryte smittekjeder, heter det i uttalelsen.