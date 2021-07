Smittetallene fortsetter å øke i Storbritannia

Data fra det nasjonale statistikkbyrået sier at 741.700 testet positivt for corona i foregående uke. Dette tilsvarer én av 75, opp fra én av 95 i uken før.

Tallet for forrige uke er det høyeste siden uken som ledet opp til 30. januar.

I Skottland er tallet én av 80 i forrige uke, opp fra én i 90 i uken før. Antall smittede er nå det høyeste siden statistikkbyrået begynte å måle i Skottland i oktober i fjor.

For Wales er smitten lavere og tallet er én person per 360 innbyggere. I Nord-Irland er én person av 170 smittet, opp fra én person per 290 personer i forrige uke.