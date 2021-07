Den upubliserte studien, som BBC omtaler, tar for seg intervallet mellom de to dosene av Pfizer/Biontechs coronavaksine. Forskerne bak konkluderer med at åtte uker kan være ideelt for å beskytte mot deltavarianten.

– Dette er interessant, men studien må ses i sammenheng med andre studier, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB:

Fra start ble det anbefalt tre uker mellom første og andre vaksinedose. Men i likhet med Norge og en rekke andre land, har britene utvidet intervallet til opptil tolv uker for at flere skulle få første dose tidligere.

– Vi har nå 12 ukers intervall sånn at vi blir ferdige med første dose i hele landet før vi kan kjøre for fullt på andre dose. Det er mulig at vi da kan forkorte intervallet noe sånn at vi blir ferdige med andre dose tidligere. Det er for tidlig å bestemme, sier Aavitsland.

Han påpeker at størrelsen på vaksineleveransene til landet har stor betydning for hvilke intervaller som kan velges.

– Dette må vi komme tilbake til når vi er der at hele landet er ferdig med første dose og skal gyve løs på andre dose. Vi ønsker verken for kort eller for langt intervall. Vi vil se denne studien sammen med andre studier.

Studien fra Storbritannia viser at åtte et måneders intervall gjør at kroppens immunsystem produserer flere antistoffer.

Etter hvert som alle over 18 år er blitt tilbudt første dose i Storbritannia, har helsemyndighetene oppfordret folk til å ta andre dose etter åtte uker.

Studien er finansiert av regjeringen og ennå ikke fagfellevurdert.