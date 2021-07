Politiet etterforsker flere eksplosjoner i Stockholm

Eksplosjonen i Solna nord for Stockholm skjedde like før klokka 1. Den fant sted ved et boligbygg med restaurant på gateplan. En bil skal ha forlatt stedet i forbindelse med eksplosjonen, men ingen er foreløpig pågrepet.

En drøy time senere ble politiet varslet om et høyt smell i Flemingsberg. Politiet fant en parkert bil med skader som tydet på en eksplosjon.

Grytidlig fredag morgen rykket politiet ut til Eskilstuna, ti mil vest for Stockholm. Der hadde det vært en eksplosjon i en leilighet, bolighuset ble evakuert og bombegruppen tilkalt. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd.