Kinas president på sjeldent besøk til Tibet

En plakat med Kinas leder i Lhasa i forbindelse med kommunistpartiets 100-årsjubileum. Denne uken besøker Xi Jinping Tibet, den første kinesiske lederen som har gjort det siden 1990. Arkivfoto: Mark Schiefelbein / AP / NTB Foto: NTB