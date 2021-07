Coronaøkning fører til innstramming i Italia

Kravet om koronapass på blant annet treningssentre, svømmehaller, museer og restauranter ble vedtatt torsdag kveld og gjelder fra 6. august. Regjeringen har også besluttet at unntakstilstanden i landet skal gjelde ut året.

Innstrammingen kommer som svar på at smitten har økt raskt den siste tiden, særlig blant unge.

Helsemyndighetene i Italia registrerte torsdag over 5.050 nye smittetilfeller og 15 dødsfall. Over 53 prosent av befolkningen over tolv år er fullvaksinert.

For økonomiens skyld

Koronapass-kravet er nødvendig for å holde økonomien i gang og vil gjøre at folk fortsatt kan nyte underholdningstilbud uten å bli smittet, framholder statsminister Mario Draghi.

– Den italienske økonomien går godt. Den gjenopplives, sa han torsdag kveld.

Helseminister Roberto Speranza ber flere vaksinere seg. Rundt 40 millioner innbyggere har alt lastet ned koronapasset, som krever minst én vaksinedose, påvist koronasmitte i løpet av det siste halvåret eller negativ test som er under 48 timer gammel.

Ny risikovurdering

I august endrer også Italia hvordan de skal klassifisere risikosoner i landet. I stedet for å basere seg på antall nye smittetilfeller, skal risikovurderingen bestemmes av antall innlagte på sykehusenes covid-19-avdelinger og intensivavdelinger.

– Deltavarianten er en trussel fordi den sprer seg raskt, sier statsminister Mario Draghi.