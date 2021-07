Flere tar vaksine i deltarammede deler av USA

– Folk merker effekten av a være uvaksinert og handler deretter, sier Jeff Zients.

– Hver vaksinedose teller. Hver person er ett skritt på veien mot å legge pandemien bak oss, sier presidentens koronakoordinator.

En av dem som nå har fått den første dosen, er republikaneren Steve Scalise fra Louisiana, som sitter i Representantenes hus og er en svoren Trump-supporter. Han har lenge vært imot vaksinen, men rullet opp skjorteermet for den første sprøyten forrige uke. Det tas som et tegn på at frykten for sykdommen kan være sterkere enn politisk motivert vaksinemotstand.

Det bringer håp mens smitten fortsetter å stige. Florida står nå for 20 prosent av smittetilfellene i USA. Missouri og Texas står for ytterligere 20 prosent, mens Louisiana og Arkansas er de siste av de fem delstatene der smitten er høyest.