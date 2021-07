Merkel bekymret for smitteøkning i Tyskland

– Smittetallene øker igjen, og med en klar og urovekkende dynamikk, sier Merkel på en pressekonferanse i Berlin torsdag.

– Vi ser en eksponentiell vekst, sier hun og tilføyer at hver eneste vaksinasjon er et lite skritt på veien tilbake til normalen.

Tyskland har hatt lave smittetall i sommer sammenlignet med mange europeiske naboland. De siste par ukene har imidlertid tallene krøpet oppover, i stor grad drevet av deltavarianten.

De siste sju dagene er det påvist 12,2 nye tilfeller per 100.000 innbyggere, opp fra et bunnivå på 4,9 i starten av juli.

Merkel venter at smittetallene vil dobles i løpet av de neste to ukene, og advarer om at det kan kreve nye coronatiltak.

– Jo flere som vaksineres, desto friere vil vi være – ikke bare som enkeltpersoner, men også som samfunn, sier statsministeren.

Tyskland startet gjenåpningen i mai og har nå åpne restauranter, butikker, svømmebassenger og museer. Begrensningene på forsamlinger både privat og offentlig er også lempet på.

Torsdag hadde 60,4 prosent av befolkningen fått én vaksinedose, mens 48 prosent er fullvaksinert.