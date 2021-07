Flere dømt i grov bedragerisak i Sverige etter anke

Fondsforvalteren Allra, tidligere Swedish Fund Service har i flere år forvaltet penger på vegne av Sveriges pensjonsbyrå. Totalt har selskapet hatt ansvar for investeringen av 20 milliarder svenske kroner.

Torsdag ble fire menn, inkludert de to grunnleggerne av Allra, dømt for å ha bevisst inngått en dyr verdipapiravtale med selskapet Oak Capital og for å ha utbetalt seg selv flere hundre millioner kroner i gevinst på bekostning av svenske pensjonssparere.

De er også anklaget for alvorlig hvitvasking av penger og bokføringsforbrytelser.

Mennene ble først frikjent i tingretten, men svenske myndigheter anket dommen.

Alle får mellom fire og seks års fengselsstraff. De har blitt fratatt retten til å drive næringsvirksomhet. Retten har også framsatt et erstatningskrav, og to av mennene får reiseforbud.

De nekter alle straffskyld, skriver avisen Realtid.