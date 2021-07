Spanias regjering vil forby Franco-støtte

Den sosialistledede koalisjonsregjeringen samlet seg tirsdag bak et lovutkast som retter seg mot alle som «hyller Francos kupp og diktaturet eller dets ledere, rakker ned på og nedverdiger ofrene for kuppet, borgerkrigen eller Francos styre».

Lovutkastet er enda en milepæl i regjeringspartiets mål om å helbrede splittelsen som Franco har skapt i landets historie.

For to år siden beordret regjeringen at Francos levninger skulle graves opp fra hans mausoleum utenfor Madrid og graves ned igjen i en liten familiegrav nord for hovedstaden.

Over 500.000 mennesker døde i borgerkrigen. Franco erklærte seier 1. april 1939 og styrte landet fram til han døde i 1975. Over 110.000 ofre fra krigen og diktaturet er fortsatt ikke identifisert.