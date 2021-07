Hæren i området advarer om at Yihetan-demningen i millionbyen Luoyang «kan kollapse hvert øyeblikk».

I en uttalelse sier hæren at det er en sprekk på 20 meter i demningen. Den har fått kraftige skader i uværet som har herjet i Henan-provinsen siden mandag.

I byen Zhengzhou, også i Henan-provinsen, har minst én person mistet livet, to er savnet og flere hus har rast sammen, melder statlige Folkets dagblad tirsdag kveld. Lokale medier har tidligere meldt at to personer omkom da en mur brøt sammen i et annet distrikt i Zhengzhou.

Videoer i sosiale medier viser hele nabolag med en vannstand på minst en meter og kjøretøy som flyter i gjørma.

Ifølge meteorologene i Zhengzhou har det ikke blitt registrert så mye nedbør her siden målingene startet for 60 år siden.

Redder passasjerer

Uverifiserte bilder på nett viser passasjerer i en oversvømt T-banevogn i sentrum av Zhengzhou. Noen står på setene, mens andre klamrer seg til håndtakene siden vannet har nådd skulderhøyde. Samtidig viser den statlige kringkasteren CCTV bilder av vann som skyller gjennom en tom undergrunnsplattform.

Brannvesenet melder at de er i ferd med å redde passasjerer fra tog som står fast. En passasjer forteller at hun og andre ble evakuert gjennom et hull som redningsmannskaper laget i taket av togvognen.

Farevarsel

Over 10.000 innbyggere i Henan-provinsen er evakuert, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Provinsen huser blant annet det buddhistiske Shaolin-tempelet, som skal være hardt rammet av flommen etter det kraftig regnværet som startet mandag.

Hundrevis av flyavganger er kansellert som følge av uværet, og meteorologene har sendt ut det høyeste farevarselet for den Henan-provinsen.

Økt flomfare

Kina rammes jevnlig av flom i sommermånedene, og årlig ødelegges veier, avlinger og boliger av vannmassene.

Men veksten i byene og omdisponeringen av jordbruksland har økt kostnadene av slike hendelser de siste tiårene. Storstilt bygging av demninger og diker som har kuttet forbindelsen mellom elver og innsjøer, samt utradert elvesletter, skal også ha bidratt til å øke flomfaren.