Malis kuppmaker forsøkt knivstukket

Angrepet skjedde i forbindelse med markeringen av den muslimske høytiden id al-adha.

Den ene av de to personene som angrep Goïta hadde en kniv.

Oberst Assimi Goïta ledet et militærkupp i landet i august i fjor, men overlot senere makten til en sivil president.

I mai grep de militære under ledelse av 38-åringen makten i et nytt kupp og landets grunnlovsdomstol utpekte ham deretter til midlertidig president.

Bekrefter

Religionsminister Mamadou Kone bekrefter at presidenten ble forsøkt drept, men at angrepet ble avverget. Presidenten ble fraktet bort fra stedet etter angrepet.

Latus Toure, sjef for moskeen der angrepet skjedde, sier at angriperen forsøkte å knivstikke presidenten, men at han traff noen andre i stedet.

Den politiske situasjonen i Mali har vært kaotisk helt siden en opprørsgruppe i hæren styrtet den daværende presidenten i et militærkupp i 2012.

IS og al-Qaida

Militante islamister utnyttet maktvakuumet som oppsto, men en franskledet intervensjon slo dem tilbake.

Væpnede grupper med bånd til al-Qaida og Den islamske stat (IS) kontrollerer i dag store områder i Mali og har drept tusenvis og drevet hundretusener på flukt.

Opprøret har også spredt seg til nabolandene Burkina Faso og Niger.

Norske soldater

Norge besluttet nylig å bidra til den EU-opprettede Takuba-styrken i Mali og skal sende «et mindre antall soldater».

Takuba-styrken driver med kapasitetsbygging og skal styrke den maliske hærens evne til å håndtere den økende terrortrusselen i området.