På møtet i midten av juni ble Joe Biden og Vladimir Putin enige om at samtalene kunne bli forlenget hvis det var nødvendig. Møtet mellom de to presidentene var det første etter at Biden inntok Det hvite hus.

Den siste nedrustningsavtalen mellom de to landene, Ny Start-avtalen, ble forlenget med fem år i februar.

Biden og Putin møttes i forrige måned i Genève og ble blant annet enige om å senke spenningsnivået mellom USA og Russland.