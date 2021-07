Rapport: Kan være ti ganger så mange coronadødsfall i India

Som i så mange andre land har det lenge florert mistanker om at det reelle antallet personer som har mistet livet etter å ha fått påvist koronasmitte, er langt høyere enn det offisielle tallet i India.

Det er registrert 414.000 koronadødsfall, men i en fersk rapport blir det anslått at mellom 3 og 4,7 millioner mistet livet etter å ha blitt smittet mellom januar 2020 og juni 2021.

Forskerne bak rapporten har blant annet vurdert blodtester som viser utbredelse av smitte og sammenlignet det med dødsrater globalt. I tillegg har de sett på registre over fødsels- og dødsrater i flere delstater.

Rapporten er ført i pennen av Arvind Subramanian, som er tidligere økonomisk rådgiver for den indiske regjeringen, og to forskere fra Harvard University og Center for Global Development.

Stort gap

– Heller enn hundretusener, er det reelle tallet trolig flere millioner, noe som gjør at dette er Indias verste tragedie siden uavhengigheten, heter det i rapporten.

Rapporten viser til delingen av britiskstyrte India, som førte til uavhengigheten til India og Pakistan, og som kostet opptil 1 million mennesker livet.

Det er mange andre land der det antas at det er et stort gap mellom registrerte koronadødsfall og det reelle tallet, men spriket er trolig særlig stort i India. Blant grunnene som trekkes fram, er at landet har 1,4 milliarder innbyggere, og at mange dødsfall selv før pandemien ikke ble registrert.

Viser til selvtilfredshet

Jacob John, som forsker på virus ved Christian Medical College i Vellore sør i India, sier studien viser hvilken enorm innvirkningen pandemien har hatt på et uforberedt helsevesen.

– Denne analysen gjentar det fryktløse gravejournalister som har belyst underregistreringen av dødsfall, har rapportert, sier Jacob.

Rapporten anslår at nesten 2 millioner indere døde i løpet av den første smittebølgen i fjor, og at landet ikke klarte å ta tragedien innover seg. Det kan ha ført til en kollektiv selvtilfredshet som førte til de tragiske konsekvensene av smittebølgen tidligere i år.

Herjet på landsbygda

Murad Banji, som er matematiker ved Middlesex University, har sett nøye på de indiske koronadødsfallene. Han sier at nye data bekrefter mistankene om underregistrering.

Data antyder at smitten ikke bare har herjet i urbane områder, som mange har antatt, men også har rammet den indiske landsbygda hardt.

– Et spørsmål vi burde spørre oss selv, er om alle disse dødsfallene kunne vært unngått, sier Banji.