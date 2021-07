FN vil ha bedre regulering av overvåkingsteknologi

– Bruken av overvåkingsteknologi har blitt knyttet til pågripelser, skremming og til og med drap på journalister og menneskerettighetsforsvarere, sier Bachelet i en uttalelse.

Et større gravearbeid gjort av flere mediehus og Amnesty International viser at spionprogrammet Pegasus, som er utviklet av NSO Group, har blitt brukt mot mobiltelefonene til en rekke journalister og aktivister verden over. Titusener av telefonnumre har blitt valgt ut som overvåkingskandidater av statlige kunder.

Bachelet betegner avsløringen som ekstremt skremmende og sier at den bekrefter det man har fryktet om potensiell misbruk av slik teknologi. Hun trekker også fram behovet for bedre regulering av overvåkingsteknologi.