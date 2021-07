Europa første region i verden med 50 millioner smittede

Passasjerer fra Frankrike ankommer St. Pancras-stasjonen i London med et Eurostar-tog søndag, dagen før britiske myndigheter opphevet koronarestriksjonene i England. Storbritannia har for tiden økt smittespredning, i stor grad forårsaket av deltavarianten. Foto: Yui Mok / PA via AP / NTB Foto: NTB