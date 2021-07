Forrige dagsrekord var på 416 migranter. Den ble satt i september i fjor, ifølge opplysninger som det britiske nyhetsbyrået PA har innhentet.

Denne sommeren har et høyt antall migranter fortsatt å ankomme kysten sørøst i England, til tross for at innenriksminister Priti Patel har lovet å gjøre det umulig.