Biden med skryt av kong Abdullah

– Dere har alltid vært der, og vi kommer alltid til å være der for Jordan, sa Biden under møtet med kong Abdullah og sønnen kronprins Hussein i Det hvite hus mandag kveld norsk tid.

Kongen ga på sin side ros til Biden for å sette det han kalte internasjonal standard i kampen mot covid-19. USA sendte 500.000 vaksinedoser til Jordan flere dager før mandagens besøk fant sted.

Kongen så også ut til å gjøre det klart at han vil ha ny start i forholdet mellom USA og Jordan etter fire urolige år med Bidens forgjenger Donald Trump.

– Dere kan alltid regne med meg, mitt land, og mange av våre kolleger i regionen, sa kong Abdullah.

Diskuterte Syria og Irak

De to lederne diskuterte situasjonen i Syria. Over 1 million flyktninger fra Syria oppholder seg i Jordan. De diskuterte også den skjøre sikkerhetssituasjonen i Irak.

Tirsdag skal kong Abdullah ha arbeidsfrokost sammen med visepresident Kamala Harris, og samme dag skal han møte utenriksminister Antony Blinken.

Mandagens møte med Biden var også en mulighet for kongen til å fokusere på et nært forhold til USA etter at kongen øyensynlig avverget noe som har vært et kuppforsøk i hjemlandet.

I en domstol i forrige uke kulminerte saken med fengselsstraffer på 15 år for to tidligere tjenestemenn.

Kuppforsøket skal ha involvert kongens halvbror, som ble satt i husarrest, men som slapp straffeforfølgelse.

Betydelige utfordringer

Biden har så langt i sin presidentperiode brukt mye tid på forholdet til Kina og Russland, men står overfor betydelige utfordringer i Midtøsten-regionen.

USA opplever til stadighet angrep mot amerikanske soldater i Irak og Syria fra Iran-støttede militser, samtidig som USA forsøker å gjenopplive atomavtalen med Iran som tidligere president Donald Trump trakk USA ut av.

Abdullah hadde et vanskelig forhold til Trump, især etter hans beslutning om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Jordan så dette som er forsøk på å svekke palestinerne ytterligere og skyve en mulig tostatsløsning ut i det blå.

Biden har ingen planer om å gjøre om denne beslutningen. Han har sågar snakket pent om det Trump-administrasjonen fikk til av regionale avtaler med Israel som part.