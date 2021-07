Bombeangrep mot marked i Bagdad – minst 28 drept

Bomben eksploderte på et marked med mange besøkende i Sadr-byen mandag.

– Et terrorangrep med en lokalprodusert bombe på Woheilat-markedet i Sadr-byen øst i Bagdad har ført til flere drepte og sårede, het det i en uttalelse fra Iraks innenriksdepartement.

Siden de første meldingene om angrepet har tallet på drepte og sårede steget kraftig. To ikke navngitte kilder i sikkerhetsstyrkene sier til nyhetsbyrået AP mandag kveld at minst 25 mennesker er drept. Flere barn er blant ofrene, ifølge AFPs kilde i innenriksdepartementet.

Før høytid

Angrepet skjedde dagen før høytiden id al-adha, og mange var ute for å handle gaver og dagligvarer.

Den ytterliggående islamistgruppen IS påtok seg sent mandag kveld ansvaret for angrepet. I en melding lagt ut på gruppens Telegram-kanal navngis en selvmordsbomber som sprengte seg på markedet.

Ifølge sikkerhetskilder ble mer enn 30 personer drept og 35 andre såret. Helsepersonell oppgir at dødstallet er på mellom 28 og 30 og at rundt 50 ble såret.

Angrepet var det verste av sitt slag i Bagdad på flere år. Kroppsdeler fra ofrene lå strødd rundt på markedsplassen.

– Avskyelig

President Barham Salih kondolerer de etterlatte og kaller angrepet avskyelig.

– De slår til mot våre sivile i Sadr-byen på kvelden for id. De lar ikke folk få glede seg, ikke et eneste øyeblikk, uttalte han mandag kveld.

IS har tidligere stått bak lignende angrep i området.

Statsminister Mustafa al-Kadhimi har beordret arrestasjon av lederen for den føderale politistyrken som har ansvaret for området der bomben gikk av, opplyser militæret. En etterforskning er dessuten satt i gang.

Verste på tre år

Det er tredje gang i år at en bombe rammer et marked i den tett befolkede Sadr-byen i Iraks hovedstad.

I juni ble 15 mennesker såret da en bombe eksploderte i en kiosk. I april ble minst fire mennesker drept i et bilbombeangrep på parkeringsplassen til et marked.

Store bombeangrep var i sin tid nærmest dagligdags i Bagdad. Men angrepene har avtatt de siste årene siden IS ble nedkjempet på slagmarken i 2017.

I januar ble imidlertid 30 mennesker drept da to selvmordsbombere gikk til angrep i en handlegate i Bagdad sentrum. Det var det verste angrepet på tre år i byen.